Her yıl milyonlarca öğrencinin başvuruda bulunduğu BİLSEM sınavlarına bu sene de ilgi yoğun oldu. 2019 yılından itibaren yapılan sınavlar ve grup tarama testlerinin ardından gözler BİLSEM sınav sonuçları için çevrildi. Fakat MEB tarafından Nisan ayında açılması beklenen sınav sonuçları halen açıklanmış değil. Mayıs ayının ilk haftasında canlı yayında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilsem sonuçları için bir çalışma yapacaklarını ve bu konuyu not ederek en kısa sürede açıklama yapacaklarını ifade etmişti. BİLSEM sonuçları meb.gov.tr adresinden duyurulacak. BİLSEM grup tarama testlerinin ertelenmesiyle birlikte sınav sonuç açıklanma tarihinin değişip değişmediği merak edilmeye başlandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.