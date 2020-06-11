E-okul sınıf geçme karne sorgulama VBS karne girişi 2020 - Karne notu öğrenme

2019-2020 yılı eğitim ve öğretimin sonuna yaklaşılırken milyonlarca kişinin aklında soru işaretleri de yer alıyor. Özellikle de karne notu sorgulama konusu gündemde hem veliler hem de öğrenciler tarafından çok konuşuluyor ve araştırılıyor. Peki MEB 2020 - Karne notu öğrenme ile ilgili nasıl bir açıklama yaptı, öğrenciler karnelerini alabilecek mi?
E-OKUL KARNE NOTU SORGULAMA EKRANI
KARNELER NASIL ALINACAK?
MEB, ilkokul ve ortaokullarda karnelerin elektronik ortamda velilerin ve öğrencilerin erişimine açılacağını açıklamıştı.
Liseler için de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı tüm öğrenciler için yıl sonu başarı puanı olarak kabul edilecek. Bu nedenle liselerde, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için tekrar karne düzenlenmeyecek.
Ancak "teşekkür", "takdir", "onur" ve "üstün" başarı belgeleri ile diplomalar düzenlenecek.
Kovid-19 salgını nedeniyle yığılmalara meydan vermemek için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak 22 Haziran'dan itibaren gün ya da haftalara yayılarak diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı yapılabilecek.
BAŞARI PUANI 50 OLAN ÖĞRENCİLER SINIFINI DOĞRUDAN GEÇECEK
Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Sorumluluk sınavları, okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak, 22-30 Haziran'da gerçekleştirilecek.
MESLEK LİSELİLERE STAJ BİTİRME SINAVI
Gönderilen yazıda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 12'nci sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği halde stajlarını yapamayanlar muaf sayılarak, yapılacak ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacağı da kaydedildi.