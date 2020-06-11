BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 BİLSEM sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sınav sonuç ekranı yoğun şekilde araştırılıyor. BİLSEM bireysel sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. meb.gov.tr adresinden duyurulacak BİLSEM sınav sonuçları için öğrenciler ve veliler araştırma yapıyor. MEB tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, BİLSEM grup tarama uygulamalarının ertelendiği duyurulmuştu. Normal şartlarda 22 Nisan'da açıklanacağı duyurulan BİLSEM sınav sonuçları için kafalar karıştı. Peki, MEB BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
2020 BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında olmuştu. Bu sınavın sonuçlarının ise 22 Nisan tarihinde açıklanacağı ilan edilmişti. Ancak şu ana kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Mayıs ayının ilk haftasında canlı yayında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilsem sonuçları için bir çalışma yapacaklarını ve bu konuyu not ederek en kısa sürede açıklama yapacaklarını ifade etti.
SONUÇLAR AÇIKLANIR AÇIKLANMAZ AŞAĞIDAKİ LİNKTE
BİLSEM SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?
BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi www.meb.gov.tr üzerinden açıklanacak.
BİLİM VE SANAT MERKEZİ NEDİR?
Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.
BİLSEM SINAVLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.
KAZANAN ÖĞRENCİLERE NASIL EĞİTİM VERİLİR?
Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;
Uyum (Oryantasyon), Destek Eğitimi;) İletişim Becerileri, Grupla Çalışma Teknikleri,Öğrenme Yöntemleri, Problem Çözme Teknikleri, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Yabancı Dil,Bilgisayar, Sosyal Etkinlikler, Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, Özel Yetenekleri Geliştirme Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.