Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Valiler Kararnamesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevinden Aksaray Valiliği'ne atanan Hamza Aydoğdu'nun yerine gelen isim belli oldu.



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, MEB'in yeni Personel Genel Müdürü'nün Ömer İnan olduğunu bir mesaj yayınlayarak duyurdu.

Safran mesajında, "Değerli Dostlar, Millî Eğitim Bakanlığı'nda uzun süre çok başarılı bir şekilde görev yapan Değerli Kardeşim Hamza Aydoğdu Bey Aksaray Valisi olarak atanmıştır. Yeni görevinde sağlık, sıhhat içinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun.

Selefi olarak aynı başarıyı yürüteceğine inandığımız Özel Kalem Müdürü Kardeşimiz Ömer İnan Beye de yeni görevinde başarılar dilerken büyük bir aile olduğumuz gerçeğini asla unutmayacağımızı tekrar hatırlatmak isterim. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

VEKALETEN ÖMER İNAN YÜRÜTECEK

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan yazıda ise "Bakan Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Ömer İNAN'ın, Personel Genel Müdürlüğü görevini 657 sayılı Kanunun 86 ve 175 inci maddeleri gereğince vekaleten yürütmesi ilgi onay ile uygun görülmüştür" denildi.



HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH



