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    • Eğitim
    • 10.06.2020 15:14
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    • 10.06.2020 15:14
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    Son dakika: ’in yeni Personel Genel Müdürü oldu!

    Son dakika haberine göre Başkan ’ın imzasıyla yayınlanan Valiler Kararnamesi ile olarak atanan Bakanlığı Personel Genel Müdürü ’nun yerine gelen isim belli oldu. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, ’in yeni Personel Genel Müdürü’nün olduğunu bir mesaj yayınlayarak duyurdu.

    MEB’de kritik atama!

    Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla yayınlanan Valiler Kararnamesi ile birlikte Bakanlığı görevinden Valiliği'ne atanan 'nun yerine gelen isim belli oldu.

    Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, 'in yeni Personel Genel Müdürü'nün olduğunu bir mesaj yayınlayarak duyurdu.

    Safran mesajında, "Değerli Dostlar, 'nda uzun süre çok başarılı bir şekilde görev yapan Değerli Kardeşim Hamza Aydoğdu Bey olarak atanmıştır. Yeni görevinde sağlık, sıhhat içinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun.

    Selefi olarak aynı başarıyı yürüteceğine inandığımız Müdürü Kardeşimiz Ömer İnan Beye de yeni görevinde başarılar dilerken büyük bir aile olduğumuz gerçeğini asla unutmayacağımızı tekrar hatırlatmak isterim. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

    VEKALETEN ÖMER İNAN YÜRÜTECEK
    Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan yazıda ise "Bakan Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Ömer İNAN'ın, Personel Genel Müdürlüğü görevini 657 sayılı Kanunun 86 ve 175 inci maddeleri gereğince vekaleten yürütmesi ilgi onay ile uygun görülmüştür" denildi.

    HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH

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