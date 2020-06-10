AÇIK ORTAOKUL VE AÇIK LİSE NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi 3 sınav olarak yapılıp, öğrenciye liseyi 2.5 yılda bitirme hakkı vermektedir. Açık Öğretim Lisesi kredili sisteme tabi olup, ders programları döneme yayılmıştır. Örneğin, örgün Lise'de Lise 1 Türkçe dersi, AÖL'de Türkçe 1 ve Türkçe 2 olarak döneme ayrılır. Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olmak için toplam dönemin en az 8 ve üzeri,toplam kredinin 192 ve üzeri olması gerekir. Alanlı ve alansız krediler durumunda puanlar değişmektedir. Açık Öğretim Lisesi'nde 3 dönem ayrı ayrı kayıt yenilemek gerekir.