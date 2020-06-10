MEB Tarafından 2020 Yılı Güncel Sınav Uygulama Takvimi Açıklandı. MEB güncel 2020 sınav takvimine göre sınav tarihleri şu şekilde oldu: LGS: 20 Haziran, Açık Ortaokul ve Açık Lise: 25-26 Temmuz, Bursluluk Sınavı: 5 Eylül... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
LGS: 20 Haziran 2020
Açık Ortaokul ve Açık Lise: 25-26 Temmuz 2020
Bursluluk Sınavı: 5 Eylül 2020
Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince yürütülen İletişim Merkezi hizmetleri haftanın 7 günü 24 saat boyunca devam etmektedir. İletişim Merkezine yurt içinden 147 kısa numarası ile ulaşılabilirken yurt dışından da +90 312 147 1122 numarası ile ulaşılabilmektedir.
MEBİM 147'ye başvuran vatandaşlara 3 iş günü içinde (72 saat) cevap verilmektedir. Bu durum, vatandaşlarımızın bilgiye ulaşma sürecini hızlandırdığı gibi bilgiye ulaşım maliyetini ortadan kaldırmakta ve zamandan tasarruf sağlamaktadır.
LGS NEDİR?
2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.
Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.
LGS'de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.
AÇIK ORTAOKUL VE AÇIK LİSE NEDİR?
Açık Öğretim Lisesi 3 sınav olarak yapılıp, öğrenciye liseyi 2.5 yılda bitirme hakkı vermektedir. Açık Öğretim Lisesi kredili sisteme tabi olup, ders programları döneme yayılmıştır. Örneğin, örgün Lise'de Lise 1 Türkçe dersi, AÖL'de Türkçe 1 ve Türkçe 2 olarak döneme ayrılır. Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olmak için toplam dönemin en az 8 ve üzeri,toplam kredinin 192 ve üzeri olması gerekir. Alanlı ve alansız krediler durumunda puanlar değişmektedir. Açık Öğretim Lisesi'nde 3 dönem ayrı ayrı kayıt yenilemek gerekir.
BURSLULUK SINAVI
2020 yılı Bursluluk sınavı 5 Eylül 2020 günü yapılacak. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin katılımı ile sınav yapılacak.
MTSK E SINAVI
Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı ise Haftanın 7 (Yedi) Günü 81 İldeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle yapılacak. Ehliyet sınav tarihleri sürücü kursları tarafından kursiyerlere bildirilecek.