Karne ne zaman alınacak? 2020 MEB açıklaması

2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM KARNELERİ VERİLECEK Mİ?



Geçtiğimiz dönemin notları üzerinden bir üst sınıfa geçecek öğrenciler için bu yıl karne verilip verilmeyeceği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?



MEB'den yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan, uzaktan eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız." ifadesine yer verdi.