Karne ne zaman alınacak? 2020 MEB açıklaması

Eğitim-öğretim sistemi 2020 yılında corona virüsten etkilense de yüzyüze eğitim yerine uzaktan eğitimle dersler işleniyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Karne ne zaman alınacak? Sorgulaması da hem öğrenciler hem veliler tarafından araştırımaya başlandı. Peki karnelerle ilgili 2020 MEB açıklaması geldi mi? Bu yıl dersler ne zaman bitecek yaz tatili ne zaman başlayacak?
2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM KARNELERİ VERİLECEK Mİ?
Geçtiğimiz dönemin notları üzerinden bir üst sınıfa geçecek öğrenciler için bu yıl karne verilip verilmeyeceği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.
UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?
MEB'den yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan, uzaktan eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız." ifadesine yer verdi.
TELAFİ EĞİTİM HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi başlayacak ve üç hafta sürecek' denildi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da açıklamasında "Destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; bu süreçte öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisine yoğunlaşılacağını belirterek telafi eğitimlerin destekleme ve yetiştirme kursları ile yıl içerisinde süreceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.
Uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde sürdürüldüğüne dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz." dedi.