DGS başvuru ücreti ne kadar? 2020 DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuru döneminin başlamasıyla birlikte 2020 DGS başvuru ücreti sınava girecek öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İki yıllık önlisans programlarından mezun olan ve lisans programlarına geçmek isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile eğitimlerine devam etmek istiyor. Her yıl düzenlenen DGS sınavlarına katılım bir hayli yoğun oluyor. Peki, 2020 DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylar…

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzu ile duyuruldu. 2020 DGS sınav ücreti 130 TL olarka belirlendi. Geç başvuru ücreti ise 195 TL.