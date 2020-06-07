2020 yılı anaokulu kayıtları ne zaman açılıyor? İhtiyaç listesi! İlkokula başlama yaşı kaç oldu?

Corona virüsten dolayı Mart ayında tatil edilen okullar 2020-2021 yılı eğitim ve öğretim hayatının ne zaman başlayacağı sık sık sorgulanıyor. Çocuğunu ilk kez okula yazdıracak olan milyonlarca veli anaokulu ve ilkokula başlama yaşının kaç olduğunu merak ediyor. Anaokulu kayıtlarında hangi belgelerin gerektiği de araştırılanlar arasında yer alıyor. Yeni yönetmeliğe göre anaokulu kayıtlarına dair tüm bilgileri haberimizde derledik.
ANA OKULUNA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?
Birçok değişikliği barındıran Yeni yönetmelikte; ilkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca; 69,70 ve 71 aylık çocuklar velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirilir veya kayıtları bir yıl ertelenir. 66,67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kayıt edilecek.
ANAOKULUNA NE ZAMAN KAYIT YAPTIRILIR?
Yeni yönetmelikte; Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına; kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılacak.
ANASINIFI KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Bu sene ana sınıfına başlayacak olan öğrenciler için ön kayıtta öğrenci velilerinden istenen belgeler aşağıdaki gibidir. (Bu belgeler okulların durumuna göre değişiklik gösterebilir)
*Ana sınıfı, Anaokulu Ön Kayıt için Gerekli Olan Belgeler:
*Öğrenci Nüfus Cüzdanı aslı ve Fotokopisi
*Öğrenci Velisi Nüfus Cüzdanı aslı ve Fotokopisi
**Nüfus Kayıt Örneği
Öğrenci Fotoğrafı
*Aşı karnesi
*Ana sınıfı Ön Kayıt Başvuru Formu (Okuldan Verilecek)
*Kırtasiye malzemeleri
İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?
Milli Eğitim Temel Kanunun 22. maddesinde ve Yukarıda anılan yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır.
* Bu maddede ilkokul birinci sınıf için okula başlama yaşı 69 ayını tamamlayan çocuklardan başlar denilmektedir. Ayrıca kayıtların yapıldığı yıl için Eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.
* 69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir yıl ertelenebilir. Bu çocuklar isterlerse ana sınıfına gidebilirler.
* 66 - 67 - 68 ayını tamamlayan çocukların velileri isterlerse dilekçe ise bu ay grubunda yer alan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir.
* 72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.