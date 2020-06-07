2020 yılı anaokulu kayıtları ne zaman açılıyor? İhtiyaç listesi! İlkokula başlama yaşı kaç oldu?

ANA OKULUNA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?



Birçok değişikliği barındıran Yeni yönetmelikte; ilkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca; 69,70 ve 71 aylık çocuklar velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirilir veya kayıtları bir yıl ertelenir. 66,67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kayıt edilecek.



ANAOKULUNA NE ZAMAN KAYIT YAPTIRILIR?



Yeni yönetmelikte; Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına; kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılacak.



ANASINIFI KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER



Bu sene ana sınıfına başlayacak olan öğrenciler için ön kayıtta öğrenci velilerinden istenen belgeler aşağıdaki gibidir. (Bu belgeler okulların durumuna göre değişiklik gösterebilir)

*Ana sınıfı, Anaokulu Ön Kayıt için Gerekli Olan Belgeler:

*Öğrenci Nüfus Cüzdanı aslı ve Fotokopisi

*Öğrenci Velisi Nüfus Cüzdanı aslı ve Fotokopisi