KPSS başvurusu ne zaman başlar? KPSS 2020 başvuru tarihleri ve başvuru ücreti!

KPSS başvurusu ne zaman başlar? 2020 KPSS başvuru tarihleri ve KPSS başvuru ücreti sınava giriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. KPSS sınavına sayılı günler kala adaylar da başvuru dönemlerini araştırıyor. KPSS'ye her yıl yüzbinlerce kişi giriyor. Sınav tamamlandıktan sonra adaylar aldıkları puanlarla devlet kadrolarına başvurabiliyor.
KPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS Lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), KPSS lisans (Alan Bilgisi) ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuru tarihleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 olarak belirlendi.
KPSS Ön Lisans başvuru tarihi 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 olarak belirlendi.
KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi 15 Eylül - 30 Eylül 2020 olarak belirlendi.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru tarihi 6 Kasım - 16 Kasım olarak belirlendi.
GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
KPSS Lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), KPSS lisans (Alan Bilgisi) ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) geç başvuru günü ise 22 Temmuz - 23 Temmuz 2020 olarak belirlendi.
KPSS Ön Lisans geç başvuru günü ise 10 Eylül - 11 Eylül 2020 olarak belirlendi.
KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihi 8 Ekim - 9 Ekim 2020 olarak belirlendi.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) geç başvuru tarihi 24 Kasım olarak belirlendi.
2020 KPSS NE ZAMAN?
2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020
2020 KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir. Başvuru merkezlerinde güncel fotoğraf çektirenler daha sonra online ortamdan başvuru yapabilirler.
* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.
** Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar. (Adayların ön lisans eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. Eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) dahil olmayan adayların varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri, başvuru ekranına yansıtılacaktır.)