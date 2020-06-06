KPSS başvurusu ne zaman başlar? KPSS 2020 başvuru tarihleri ve başvuru ücreti!

KPSS başvurusu ne zaman başlar? 2020 KPSS başvuru tarihleri ve KPSS başvuru ücreti sınava giriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. KPSS sınavına sayılı günler kala adaylar da başvuru dönemlerini araştırıyor. KPSS'ye her yıl yüzbinlerce kişi giriyor. Sınav tamamlandıktan sonra adaylar aldıkları puanlarla devlet kadrolarına başvurabiliyor.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?



KPSS Lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), KPSS lisans (Alan Bilgisi) ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuru tarihleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 olarak belirlendi.

KPSS Ön Lisans başvuru tarihi 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 olarak belirlendi.

KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi 15 Eylül - 30 Eylül 2020 olarak belirlendi.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru tarihi 6 Kasım - 16 Kasım olarak belirlendi.