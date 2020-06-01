KPSS ortaöğretim sınav tarihi 2020! KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman?

Kamu kurum ve kuruluşlarda çalışmak isteyenler Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için heyecanlı bekleyişe başladı. Peki 2020 KPSS ortaöğretim sınav tarihi belli oldu mu? KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl yapılıyor? ÖSYM tarafından yapılan KPSS ortaöğretim sınavı ve başvurularına dair tüm detayları haberimizde derledik.
2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.
TÜM KPSS SINAV TARİHLERİ
2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020
KPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS Lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), KPSS lisans (Alan Bilgisi) ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuru tarihleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 olarak belirlendi.
KPSS Ön Lisans başvuru tarihi 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 olarak belirlendi.
KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi 15 Eylül - 30 Eylül 2020 olarak belirlendi.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru tarihi 6 Kasım - 16 Kasım olarak belirlendi.
GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
KPSS Lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), KPSS lisans (Alan Bilgisi) ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) geç başvuru günü ise 22 Temmuz - 23 Temmuz 2020 olarak belirlendi.
KPSS Ön Lisans geç başvuru günü ise 10 Eylül - 11 Eylül 2020 olarak belirlendi.
KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihi 8 Ekim - 9 Ekim 2020 olarak belirlendi.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) geç başvuru tarihi 24 Kasım olarak belirlendi.
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.
Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır. Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar.
Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.