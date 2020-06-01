KPSS ortaöğretim sınav tarihi 2020! KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman?

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), KPSS lisans (Alan Bilgisi) ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuru tarihleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 olarak belirlendi.

KPSS Ön Lisans başvuru tarihi 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 olarak belirlendi.

KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi 15 Eylül - 30 Eylül 2020 olarak belirlendi.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru tarihi 6 Kasım - 16 Kasım olarak belirlendi.



GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS Lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), KPSS lisans (Alan Bilgisi) ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) geç başvuru günü ise 22 Temmuz - 23 Temmuz 2020 olarak belirlendi.

KPSS Ön Lisans geç başvuru günü ise 10 Eylül - 11 Eylül 2020 olarak belirlendi.

KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihi 8 Ekim - 9 Ekim 2020 olarak belirlendi.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) geç başvuru tarihi 24 Kasım olarak belirlendi.