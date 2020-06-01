DGS başvuru tarihi ne zaman? 2020 DGS başvuru ücreti ne kadar? Sınav tarihi belli oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği DGS sınavında başarılı olan öğrenciler önlisans eğitimlerini lisansa tamamlama şansını elde ediyor. Binlerce öğrenci 2020 DGS sınav ve başvuru tarihlerini gündemde sıkça araştırmaya başladı. 2020 DGS başvurularının nasıl ve nereden yapılacağı, ne kadar ücret ödeneceğinin bilgisini haberimizde bulabilirsiniz.
2020 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM 2020 sınav takviminde yer alan bilgiye göre DGS başvuruları 9 Haziran ve 17 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Normal başvuru süresi içinde başvuru yapamayanlar ise 3 Temmuz tarihinde geç başvurusunu yapabilecek.
DGS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer alır.
DGS SINAVI NE ZAMAN?
2020 DGS, ÖSYM sınav takvimine göre 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin takvimine göre, DGS sonuçları 9 Eylülde açıklanacak.
DGS NEDİR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.