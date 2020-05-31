Açık Öğretim Lisesi (AÖL) Nedir?

Açık Öğretim Lisesi ya da kısa adı ile açık lise veya AÖL, herhangi bir sebepten dolayı örgün öğretimine devam edemeyen kişilerin eğitimlerinin yarım kalmaması üzere okumuş oldukları lisedir. Açık öğretim lisesi 1992 yılında alınan bir karar sonucunda kurulmuştur. Lisenin temel prensibi uzaktan öğretim esasına dayanmaktadır.

Açık öğretim lisesinde okuyan öğrencilere örgün öğretim ile paralel bir eğitim sunulmaktadır. Öğrenciler eğitimlerini basılı yayın, TV ve radyo yayınları vasıtası ile alırlar. Günümüzde liseler 4 yıl olduğu için açık lise de 4 yıl, toplamda 8 dönemdir. Ancak 18 yaşından büyükler için yılda üç sınav hakkı verilmiştir. Şayet bu haktan faydalanılırsa 2.5 yılda açık lise tamamlanabilir.