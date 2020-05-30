YKS deneme sınavı saat kaçta başlayacak? 30 Mayıs MEB YKS deneme sınavı ne zaman?

30 Mayıs MEB YKS deneme sınavı saat kaçta? YKS deneme sınavı ne zaman? Üniversite sınavına girecek öğrenciler, sınav öncesi son provasını MEB tarafından düzenlenen YKS deneme sınavı ile yapacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler her 2 oturum için de kayıt yaptırmak zorunda olacak. Öğrenciler, "http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/sinavlar.aspx" adresinden kayıt olabilecek. Peki, YKS deneme sınavı ne zaman yapılacak? İşte yanıtı!

YKS DENEME SINAVI NE ZAMAN?

YKS'ye hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri için çevrimiçi çözümlü mini deneme sınavları başlatılacak. İlki 30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek sınavlar 2 oturum halinde yapılacak. İlk oturumu YKS kapsamındaki tüm dersleri kapsayacak, saat 19.00'da başlayacak ve 70 dakika sürecek.