Telafi eğitimi ne zaman kaç hafta olacak? Okullar ne zaman açılacak?

Corona virüsle mücadele kapsamında okullar uzun zaman önce tatil edildi ve uzaktan eğitime başlandı. Türkiye genelindeki milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimin ne zaman biteceğini merak ederek gündemde sıkça sorguluyor. Diğer yandan telafi eğitiminin ne zaman yapılacağı ve kaç hafta süreceği araştırılıyor. Okulların açılış tarihi ile ilgili bilgi de geldi, işte merak edilenler…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mayıs Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan okullarla ilgili şu açıklamaları yaptı;
"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan, uzaktan eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız." ifadesine yer verdi.
TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN KAÇ GÜN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler" dedi.
UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sürecinin, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini bildirdi.
Bakanlıktan, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir." ifadesi kullanıldı
Bakanlığın açıklamasında, sürecin devamına ilişkin tüm detayların ayrıca paylaşılacağı aktarıldı.