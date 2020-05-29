Kreşler ne zaman açılıyor? Anaokulu ve kreşler yazın çalışacak mı?

ANAOKULU VE KREŞLER YAZIN AÇIK MI?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren 2 bin 577 anaokulu bulunuyor. Bakanlıktan ayrı olarak özel olarak çalışan 3 bin 596 özel anaokulu daha bulunuyor. 36-68 aylık çocukların okul öncesi eğitimi amacıyla hizmet veren anaokullarının açılacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak bir çalışma yürüterek konuyu karara bağlaması bekleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Tip Koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yapılan çalışmalarımız kapsamında, Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen Özel Kreş, Gündüz Bakım evleri ile Özel Çocuk Kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir." dedi.