Liseler arası bilgi yarışması soruları ve cevapları. 29 Mayıs İstanbul'un fethine özel liseler arası bilgi yarışması soruları ve cevaplarını haberimizin içeriğinde bulabileceksiniz. 29 Mayıs 2020 günü saat 19:15'te ogm.meb.gov.tr sitesinden açıklandı. Liseler arası bilgi yarışmasında Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Kültür, Sanat ve Spor kategorisinden 1'er soru olacak şekilde toplam 20 soru soruldu. http://ogm.eba.gov.tr/yarisma-basvuru sayfası üzerinden başvuru formunu doldurarak katılım sağlanan 29 Mayıs liseler arası bilgi yarışmasında, İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet temalı 10 soru soruldu ve her soruya 15 saniye tanındı.
29 Mayıs İstanbul'un fethi bilgi yarışması ödülleri nelerdir?
Birinci olana tablet
İkinci olana akıllı saat
Üçüncü olana 200 TL hediye çeki
Sonraki 20 kişiye 100'er TL hediye çeki
Yarışmaya tüm katılanlara katılım çeki verilecektir
29 Mayıs EBA TV liseler arası bilgi yarışması sonuçları için tıklayınız
29 Mayıs İstanbul'un fethi bilgi yarışması soruları
20 soru olacaktır. Her sorunun cevaplanma süresi 15 saniye olacaktır.
İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet temasından -10 soru
Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Kültür, Sanat ve Spor kategorisinden 1'er soru olacak şekilde toplam 20 soru sorulacaktır.
Sorular hazırlanırken 9-10-11-12.sınıf öğrencileri dikkate alınmıştır ve o seviyededir.