Liseler arası bilgi yarışması soruları ve cevapları. 29 Mayıs İstanbul'un fethine özel liseler arası bilgi yarışması soruları ve cevaplarını haberimizin içeriğinde bulabileceksiniz. 29 Mayıs 2020 günü saat 19:15'te ogm.meb.gov.tr sitesinden açıklandı. Liseler arası bilgi yarışmasında Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Kültür, Sanat ve Spor kategorisinden 1'er soru olacak şekilde toplam 20 soru soruldu. http://ogm.eba.gov.tr/yarisma-basvuru sayfası üzerinden başvuru formunu doldurarak katılım sağlanan 29 Mayıs liseler arası bilgi yarışmasında, İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet temalı 10 soru soruldu ve her soruya 15 saniye tanındı.