Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 29.05.2020 19:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.05.2020 19:35
    ABONE OL

    liseler arası bilgi yarışması sonuçları! ’un fethi bilgi yarışması cevapları ve ödüller neler?

    Liseler arası bilgi yarışması soruları ve cevapları. 'un fethine özel liseler arası bilgi yarışması soruları ve cevaplarını haberimizin içeriğinde bulabileceksiniz. 29 Mayıs 2020 günü saat 19:15’te ogm.meb.gov.tr sitesinden açıklandı. Bilgi yarışmasında sorular 9-10-11-12.sınıf öğrencileri dikkate alınarak hazırlandı. üzerinden saat 17.00’de başlayan 29 Mayıs İstanbul’un fethi bilgi yarışması ödülleri ve sonuçları ise merak ediliyor. Peki, 29 Mayıs İstanbul’un fethi bilgi yarışması sonuçları saat kaçta açıklanacak? EBA TV liseler arası bilgi yarışması ödülleri nelerdir?

    29 Mayıs EBA TV liseler arası bilgi yarışması sonuçları

    Liseler arası bilgi yarışması soruları ve cevapları. 29 Mayıs İstanbul'un fethine özel liseler arası bilgi yarışması soruları ve cevaplarını haberimizin içeriğinde bulabileceksiniz. 29 Mayıs 2020 günü saat 19:15'te ogm.meb.gov.tr sitesinden açıklandı. Liseler arası bilgi yarışmasında Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Kültür, Sanat ve Spor kategorisinden 1'er soru olacak şekilde toplam 20 soru soruldu. http://ogm.eba.gov.tr/yarisma-basvuru sayfası üzerinden başvuru formunu doldurarak katılım sağlanan 29 Mayıs liseler arası bilgi yarışmasında, İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet temalı 10 soru soruldu ve her soruya 15 saniye tanındı.

    29 Mayıs İstanbul'un fethi bilgi yarışması ödülleri nelerdir?

    Birinci olana tablet

    İkinci olana akıllı saat

    Üçüncü olana 200 TL hediye çeki

    Sonraki 20 kişiye 100'er TL hediye çeki

    Yarışmaya tüm katılanlara katılım çeki verilecektir

    29 Mayıs EBA TV liseler arası bilgi yarışması sonuçları için tıklayınız

    29 Mayıs İstanbul'un fethi bilgi yarışması soruları

    20 soru olacaktır. Her sorunun cevaplanma süresi 15 saniye olacaktır.

    İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet temasından -10 soru

    Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Kültür, Sanat ve Spor kategorisinden 1'er soru olacak şekilde toplam 20 soru sorulacaktır.

    Sorular hazırlanırken 9-10-11-12.sınıf öğrencileri dikkate alınmıştır ve o seviyededir.
    Haberler Eğitim 29 Mayıs EBA TV liseler arası bilgi yarışması sonuçları! İstanbul’un fethi bilgi yarışması cevapları ve ödüller neler?
    Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
    Tüm Eğitim Haberleri