YKS sınav yerleri açıklandı mı? YKS 2020 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2020 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavına sayılı günler kala YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. YKS sınavının bu yıl maskeyle yapılıp yapılmayacağı da merak edilen bir diğer konulardan birisi. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavı bu yıl 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınav yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından açıklanan sınav yerlerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanması bekleniyor.