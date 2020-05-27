MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSB PERTEM 2020 MSÜ tercihleri nasıl yapılır?

2. Şehit/Gazi çocuğu olan adayların dikkatine! Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit ve gazi çocuklarından 2020-MSÜ sınavında belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının" %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

3. Hava Harp Okulu (HHO)'nu tercih edecek adayların dikkatine!

HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. HHO'nu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.

4. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando MYO)'nu tercih edecek adayların dikkatine!



Bando MYO tercih eden adaylar (sırası önemli değil sadece tercihlerin arasında olması önemlidir.) mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.