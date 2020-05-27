MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2020 MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2020 MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak MSÜ sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav hazırlıklarını tamamlayan adaylar, sınava ne zaman gireceklerini merak ediyor. Peki, 2020 MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav yerleri henüz açıklanmadı. Giriş yerlerinin sınava bir hafta veya 10 gün kala açıklanması bekleniyor. Bu nedenle Haziran'ın ilk haftasında sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tahmin ediliyor.