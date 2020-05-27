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    • Eğitim
    • 27.05.2020 14:49
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    • 27.05.2020 14:49
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    'den lise öğrencilerine 750 soruluk destek paketi

    Koronavirüs sürecinde evde e başlayan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları sürüyor. , lise öğrencilerinin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmeleri için 750 soruluk destek paketini kullanıma sundu.

    MEB'den lise öğrencilerine 750 soruluk destek paketi

    Milli Bakanlığının, lise öğrencilerinin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için hazırladığı soru destek paketi, öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde tekrar testlerinden oluşan 750 soruluk 4. Soru Destek Paketi yayımlandı.

    Uzaktan eğitim döneminde öğrencilere ek kaynak oluşturmak için, liselerin tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk 1. Soru Destek Paketi 9 Nisan'da, 750 soruluk 2. Soru Destek Paketi 27 Nisan'da, 750 soruluk 3. Soru Destek Paketi ise 8 Mayıs'ta yayımlanmıştı.

    750 soruluk 4. Soru Destek Paketi; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesi "http://odsgm..gov.tr/"den bugün erişime açıldı.

    BAKAN SELÇUK'TAN ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR
    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları kaydetti: "Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf birinci döneme ait derslerin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan dördüncü soru destek paketini bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Tekrar testlerinin hazırlanmasına büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkür ederim."

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