Bu sene karne verilecek mi? Karne günü ne zaman? Takdir teşekkür belgesi olacak mı? Okullarda eğitim öğretim döneminin bu yıl olmayacağının kesinleşmesiyle birlikte, milyonlarca öğrenci ve veli karne verilecek mi sorusuna yanıt arıyor. Karnelerin alınıp alınmayacağı merak edilmeye başlandı. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bu yılın eğitim ve öğretim faaliyetlerini sona erdirildiği duyuruldu. Peki, bu sene karne verilecek mi?

BU SENE KARNE VERİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim sürecinin 19 Haziran tarihinde biteceğini açıkladı. Ancak karne gününün ne zaman olacağına dair bir açıklama yapılmadı. Bu yıl öğrencilere karne verilmesi beklenmiyor.