ilkatama.meb.gov.tr: MEB, öğretmenlerin 2020 il içi atama ve yer değiştirme başvuru tarihlerini belirledi. MEB'e bağlı Eğitim-Öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme atamaları her yıl belirli dönemlerde tekrarlanıyor. İl içi atama isteğinde bulunmak isteyen öğretmenler için 2020 yılı 'İl İçi Yer Değiştirme' takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Takvime göre il içi işlemleri Temmuz ayında gerçekleşecek. İl içi yer değişikliği isteğinde bulunacak olan ve haberde detaylarını verdiğimiz koşulları taşıyan öğretmenler Mebbis üzerinden okul tercihlerini yapacaklar.
KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
İl içi tayin kontenjanları, her il için ayrı belirleniyor. Belirlenen kontenjanlar, başvuruda bulunacak öğretmenlerin görev alanındaki il müdürlükleri tarafından resmi internet sitesinde yayınlanacak.
Öğretmenlerin 2020 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Takvimi
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 20 Temmuz'da başlayacak ve 27 Temmuz'da sona erecek.Tercihler sonrasında atama sonuçları 28 Temmuz 2020'de ilan edilecek ve görevden ayrılma işlemleri 4 Ağustos 2020'de gerçekleştirilecek.
İsteğe bağlı yer değiştirmelerde şu şartlar aranır:
Öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Üç yıllık çalışma süresinin hesabında il içinde yer değiştirecekler bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda fiilen öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak geçirilen süreler dikkate alınır.
Sağlık ve aile birliği mazeretlerine bağlı olarak zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenen öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıl görev yapmaları şartıyla il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta iken öğretmenliğe atanmak isteyenler ile ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirmelerinde süre şartı aranmaz.
Görev yerleri eğitim kurumunun kapanması, norm kadro değişikliği, hizmetin gereği ve benzeri çeşitli nedenlerle istekleri doğrultusunda veya resen değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumunda veya ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, daha önceki eğitim kurumlarında veya ilde geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.