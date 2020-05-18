AUZEF deneme sınavı nasıl yapılır? AUZEF deneme sınavı online giriş ekranı sınava girecek öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. AUZEF ile uzaktan eğitim alan binlerce öğrenci 1-14 Haziran tarihleri arasında vize sınavlarına girecek. Vize sınavları öncesi online deneme sınavı erişime açıldı. Peki; AUZEF deneme sınavı nasıl yapılır? Deneme sınavında 20 adet genel kültür sorusu için 30 dakika süre verilecek ve not olarak değerlendirilmeye alınmayacaktır.

AUZEF DENEME SINAVI NASIL YAPILIR?

18 Mayıs 2020 saat 11.00 ile 22 Mayıs 2020 saat 16.00 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Çevrimiçi (online) deneme sınavı başlamıştır. Sınava http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden Aksis Kullanıcı Adı ve Şifrenizi girerek erişebilirsiniz.

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