ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sonuçları, vize sınavlarına giren vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Sınav soru ve cevaplarının açıklanmasıyla birlikte gözler sınav sonuçlarına çevrildi. 4-15 Mayıs tarihleri arasında binlerce öğrenci online sınava katılmıştı. Peki; ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Yanıtı haberimizde…

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sorularına itiraz süresinin 19 Mayıs'a kadar olacağı düşünülürse, sonuçların bu tarihten sonra açıklanması bekleniyor.