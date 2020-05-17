Okullar ne zaman açılıyor 2020? 1 Haziran’da okullar açılacak mı? MEB

OKULLAR 1 HAZİRAN'DA MI AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu da uygun görürse ve bu iyileşme sürerse okulları 1 Haziran'dan itibaren açacakları mesajını vermişti. Hürriyet Gazetesi'nden Nuran Çakmakçı, okulların açılması için konuşulan tarih ve uygulanacak senaryolar hakkında bilgi verdi.

Ramazan Bayramı sonrası herhangi bir aksilik olmazsa ve her şey yolunda giderse açılış hazırlıkları başlıyor ve haziranda okul kapıları açılıyor. İlk etapta Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek 8'inci sınıf öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 12'nci sınıf öğrencileri okula çağrılacak. Pandeminin yarattığı kaygıyla birlikte sınav stresi artan öğrencileri öğretmenleriyle, sınıfla buluşturarak biraz olsun rahatlatmak hedefleniyor.

OKULA DEVAM ZORUNLULUĞU YOK



Şimdiden söyleyeyim bu öğrencilerin devam zorunluluğu yok, yani okula gitmek isteğe bağlı olacak. Ders programlarının da tüm gün değil esnek olması planlanıyor. Yani öğrenciler birkaç saatliğine okullarında kalacaklar. Sınıfların seyreltilmiş olması için de çalışmalar yapılıyor. Sağlık koşulları dikkate alınarak sınıf mevcutları azaltılacak. Bu arada 4'üncü sınıfların haziran başında okula çağrılıp çağrılmayacağı üzerinde çalışıldığını da söylemekte yarar var.



Tabii bütün bu hazırlıklar yapılırken öğrencilerin nasıl okula geleceği, servis ve yemek imkânlarının nasıl olacağı da konuşuluyor. Bu konuda senaryolar üzerinde çalışmalar yapılıyor.



Bakanlık temmuz ve ağustos aylarında eğitim yapılmayacağını, öğrencilerin tatil yapabileceklerini açıklamıştı. O nedenle telafi eğitimlerinin bir kısmının haziranın ikinci yarısı, diğer kısmının da eylülde okulların açıldığı zaman yapılması planlanıyor. Telafi eğitimine de katılım zorunlu değil. Bu eğitim de tüm gün değil, daha kısaltılmış programla yapılacak. Tabii bütün bunlar içinde bulunduğumuz durum ve koronavirüs salgınının seyrine göre değişebilir.