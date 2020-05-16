YKS’ye kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanır? YKS maskeyle mi olacak?

YKS'ye kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanır? YKS sınavına sayılı günler kala YKS sınavlarının nasıl olacağı da merak ediliyor. YKS maskeyle mi olacak sorusuna sınava girecek milyonlarca aday yanıt arıyor. İlk olarak Temmuz ayında yapılacağı açıklanan ve ardından Haziran ayına geri çekilen sınavla ilgili çeşitli önlemler alınacak. İşte, 2020 YKS ile ilgili tüm merak edilen bilgiler!
YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?
YKS sınavının başlamasına 41 gün kaldı.
YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin açıklamış olduğu güncel sınav takvimine göre 2020 yılında YKS sınavları iki gün olmak üzere 27 ve 28 Haziran günlerinde gerçekleştirilecek. YKS'nin birinci oturumu olan TYT sınavı 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te olacak. YKS ikinci oturum olan AYT sınavı ise ertesi gün, 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirecek. YKS'nin son oturumu olan, dil alanındaki sınav olan YDT ise yine AYT ile aynı gün 28 Haziran Pazar günü saat 15.45'te olacak.
Sınav yerlerinin , ınavın başlamasına 7-10 gün kala açıklanması bekleniyor.
YKS MASKEYLE Mİ YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya yaptığı açıklamalarında maske kullanımı ile ilgili şöyle konuştu:
"Sınav süresinde takılıp takılmayacağı ve diğer adımlar için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun karar ve tavsiyelerini dikkate almak zorundayız. Her koşulda adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecekler. Sınavda takmaları gerekirse kendilerini daha rahat hissettikleri maskeleri kullanabilirler. Dezenfektanını yanlarında getirebilecekler. Salonlar ise sınav süresince havalandırılacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır."
SINAVDA YASAK OLANLAR
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına; ? Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, ? Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, ? Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, ? Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, ? Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, ? İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun "ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).