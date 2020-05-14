2020 KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru ücreti nereye yatırılacak? Online ödeme olur mu?

2020 KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru ücreti nereye yatırılacak? Günlerdir merakla beklenen KPSS başvuru tarihleri duyuruldu. ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından başvuruların ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki; KPSS başvuru ücreti nereye hangi bankaya yatırılacak? Başvuru ücreti online ödenebilir mi? Memur adaylarını yakından ilgilendiren sorunun cevabı haberimizde!

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre, KPSS Lisans Başvuruları, 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri arasında, KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılabilecek.