2020 KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru ücreti nereye yatırılacak? Online ödeme olur mu?

2020 KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru ücreti nereye yatırılacak? Günlerdir merakla beklenen KPSS başvuru tarihleri duyuruldu. ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından başvuruların ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki; KPSS başvuru ücreti nereye hangi bankaya yatırılacak? Başvuru ücreti online ödenebilir mi? Memur adaylarını yakından ilgilendiren sorunun cevabı haberimizde!
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yapılan açıklamaya göre, KPSS Lisans Başvuruları, 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri arasında, KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılabilecek.
2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS başvuru ücretinin ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM KPSS kılavuzu açıklandığı takdirde detaylı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.
GEÇEN YIL NASILDI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KPSS Lisans sınavı için başvuru ücretini her oturum için 75 TL olarak belirledi. Adaylar katılacakları her oturum için 75 TL ödemek durumundalar. KPSS Alan Bilgisi sınavına katılacak olan adaylar için belirlenen ücret ise 50 TL. Adaylar katılacakları oturum başına 50 TL ödeme yapacaklar. Ücretler ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi üzerinden ve anlaşmalı bankalardan yapılabilecek.