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    • Eğitim
    • 13.05.2020 11:16
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    • 13.05.2020 11:27
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    Son dakika: Dekanı Prof. Dr. tepki çeken sözlerin ardından istifa etti

    Son dakika haberi... Prof. Dr. , da infial yaratan sözleri sonrası görevinden istifa etti.

    Tepki çeken sözlerin ardından istifa etti

    , video konferans görüşmesinde yayını açık unutup öğrencileri hakkında "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece ha, çaktırma" demişti.Yayında olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşıran dekanın sözleri da büyük tepki çekti. Prof. Dr. Orhan Acar, skandal sözlerin ardından istifa etti.

    'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir" denildi.

    Haberler Eğitim Son dakika: Gazi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar tepki çeken sözlerin ardından istifa etti
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