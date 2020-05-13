MSÜ 2020 ne zaman yapılacak? MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? 2020 MSÜ sınavına sayılı günler kala, sınava giriş yapacak öğrenciler konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. MSÜ sınav yerleri öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki; 2020 MSÜ ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından yapılan duyurulara göre; içinde MSÜ sınavının da bulunduğu pek çok sınav tarihi ertelenmişti. İşte, 2020 MSÜ sınav tarihleri!

MSÜ 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Normalleşme takviminin duyurulmasıyla birlikte MSÜ tarihi de belli oldu. Alınan karara göre; MSÜ sınavı 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.