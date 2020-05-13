MSÜ 2020 ne zaman yapılacak? MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? 2020 MSÜ sınavına sayılı günler kala, sınava giriş yapacak öğrenciler konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. MSÜ sınav yerleri öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki; 2020 MSÜ ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından yapılan duyurulara göre; içinde MSÜ sınavının da bulunduğu pek çok sınav tarihi ertelenmişti. İşte, 2020 MSÜ sınav tarihleri!
MSÜ 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?
Normalleşme takviminin duyurulmasıyla birlikte MSÜ tarihi de belli oldu. Alınan karara göre; MSÜ sınavı 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.
MSÜ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
MSÜ giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav yerlerinin sınavdan 7 ila 10 gün öncesine belli olması bekleniyor. Bu durumda, Haziran ayı başında sınav yerlerinin belli olacağı tahmin ediliyor.
KONU DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Sorularda alan dağılımı ise şu şekilde:
Türkçe: 40
Tarih: 5
Coğrafya: 5
Felsefe: 5
Din Kültürü: 5
Temel Matematik: 40
Fizik: 7
Kimya: 7
Biyoloji: 6
Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.
PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
MSÜ sınavı puanları; sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel olmak üzere dört ayrı puan türünde hesaplanıyor. Puanlar hesaplanırken her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlendikten sonra doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (net sayısı) hesaplanıyor. Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunmaktadır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanmaktadır. Hesaplanan standart puanlar ve ÖSYM tarafından oluşturulan testlerin ağırlıkları tablosundaki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puan hesaplamaları yapılmaktadır.
Adayların ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SAY), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖZ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulmaktadır.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde sayılacak. Sonuçlar, MSÜ internet sayfasında duyurular bölümünden ilan edilecek.