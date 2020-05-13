KYK kredi burs ödemeleri ne zaman yatar? KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı?

KYK KREDİ VE BURS NE KADAR?

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor.

Öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanıyor.

ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ

* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

* Öğretim kurumunun kapatılması,

* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

* Kesin hükümle mahkum olması

hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.