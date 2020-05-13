KYK kredi burs ödemeleri ne zaman yatar? KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren ödemeler için geri sayım sürüyor. Öğrencilere müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan duyurmuştu. Peki; KYK kredi burs ödemeleri ne zaman yatar? Ödeme tarihlerinin öne çekilmesiyle birlikte öğrenciler rahat bir nefes alacak.
KYK KREDİ BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?
Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan KYK kredi ve burslarının Ramazan Bayramı öncesi ödeneceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;
Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz.
Yüksek öğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran'da yapılacak burs ve kredi ödemelerini, 19 Mayıs'tan başlatıp bayrama kadar tamamlayacağız.
Aynı şekilde mayıs ayı işsizlik ödemelerini de öne çektik. Salgın kapsamında hazırladığımız sosyal destek programının ilk iki fazında 4,4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik.
KYK KREDİ VE BURS NE KADAR?
Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor.
Öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanıyor.
ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ
* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,
* Öğretim kurumunun kapatılması,
* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
* Kesin hükümle mahkum olması
hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.
BURSUN KESİLME SEBEPLERİ
* Başarısız olması,
* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
* Öğretim kurumunun kapatılması,
* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
* Kesin hükümle mahkum olması
hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.