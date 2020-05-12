Gözler o tarihte! KPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM güncel KPSS sınav ve başvuru takvimi!

2020 KPSS başvuru tarihi ne zaman? Güncel KPSS sınav ve başvuru dönemleri sınava katılacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Her yıl yüzbinlerce kişinin katıldığı, hem önlisans hem de lisans düzeyinde yapılan KPSS sınavları için geri sayım sürüyor. Kovid-19 pandemisi nedeniyle sınav tarihi ertelenmişti. Bu nedenle KPSS başvuru tarihleri ve sınav tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, KPSS 2020 sınavı hakkında merak edilenler…

KPSS 2020 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS başvuru tarihine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Başvuruların ne zaman başlayacağı bilinmiyor, ancak önümüzdeki günlerde başvuru tarihine dair açıklama yapılması bekleniyor.