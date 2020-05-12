Gözler o tarihte! KPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM güncel KPSS sınav ve başvuru takvimi!

2020 KPSS başvuru tarihi ne zaman? Güncel KPSS sınav ve başvuru dönemleri sınava katılacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Her yıl yüzbinlerce kişinin katıldığı, hem önlisans hem de lisans düzeyinde yapılan KPSS sınavları için geri sayım sürüyor. Kovid-19 pandemisi nedeniyle sınav tarihi ertelenmişti. Bu nedenle KPSS başvuru tarihleri ve sınav tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, KPSS 2020 sınavı hakkında merak edilenler…
KPSS 2020 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
KPSS başvuru tarihine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Başvuruların ne zaman başlayacağı bilinmiyor, ancak önümüzdeki günlerde başvuru tarihine dair açıklama yapılması bekleniyor.
2020 KPSS TARİHLERİ
2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.
Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.
Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar.
Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.