2020 YKS TYT AYT ne zaman? Üniversite sınavına kaç gün kaldı?

Üniversite sınavına kaç gün kaldı? 2020 YKS TYT AYT ne zaman? Üniversite sınavına sayılı günler kala öğrencilerin çalışma temposu da hız kazandı. Sınavın başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Peki, 2020 YKS TYT AYT ne zaman yapılacak? Sınavın yapılacağı tarih öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Üniversiteli olma hayali kuran öğrencilerin yaklaşık 1 senelik hazırlık maratonu birkaç hafta içinde son bulacak. İşte, 2020 YKS TYT AYT ne zaman sorusunun yanıtı!

2020 YKS TYT AYT NE ZAMAN?

4 Mayıs'ta yapılan kabine toplantısı sonrası corona virüsü ile ilgili alınan bazı kararlarda düzenlemeye gidildi. Bunlardan biri de YKS sınavının zamanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS sınavının 27-28 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.

2020 YKS sınavı 27 - 28 Haziran tarihinde yapılacak. 27 Haziran'da TYT, 28 Haziran'da ise önce AYT ardından da YDT yapılacak.