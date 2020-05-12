2020 YKS TYT AYT ne zaman? Üniversite sınavına kaç gün kaldı?

Üniversite sınavına kaç gün kaldı? 2020 YKS TYT AYT ne zaman? Üniversite sınavına sayılı günler kala öğrencilerin çalışma temposu da hız kazandı. Sınavın başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Peki, 2020 YKS TYT AYT ne zaman yapılacak? Sınavın yapılacağı tarih öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Üniversiteli olma hayali kuran öğrencilerin yaklaşık 1 senelik hazırlık maratonu birkaç hafta içinde son bulacak. İşte, 2020 YKS TYT AYT ne zaman sorusunun yanıtı!
2020 YKS TYT AYT NE ZAMAN?
4 Mayıs'ta yapılan kabine toplantısı sonrası corona virüsü ile ilgili alınan bazı kararlarda düzenlemeye gidildi. Bunlardan biri de YKS sınavının zamanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS sınavının 27-28 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.
2020 YKS sınavı 27 - 28 Haziran tarihinde yapılacak. 27 Haziran'da TYT, 28 Haziran'da ise önce AYT ardından da YDT yapılacak.
SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
27-28 Haziran'da yapılacak YKS'nin oturumları için sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Söz konusu sınavlar için belgelerin sınavdan birkaç hafta önce erişime açılması bekleniyor.
YKS NASIL OLACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) her oturumunda ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda (MSÜ) adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtılacağını, isteyen adayların kendilerinin de yanlarında dezenfektan ve kolonya getirebileceklerini bildirdi.
"YKS'nin her oturumunda ve MSÜ'de adaylarımıza sınav binası girişlerinde görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan ve/veya kolonyayı yanlarında getirebilecekler. Sınav görevlilerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacak. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına girerken, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak. Yeni sınav uygulama süreçleriyle ilgili olarak sınav görevlilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacak."
BARAJ KAÇ OLACAK?
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik sadece bu seneye özel olmak üzere öğrencileri sevindirecek kararlar alındığını bildirdi.
Buna göre, TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldı. Ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.