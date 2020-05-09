2020 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS sınav tarihleri!

2020 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Her yıl yüzbinlerce kişinin katılım gösterdiği KPSS sınavına sayılı günler kaldı. Sınava hazırlanan adaylar KPSS başvuru tarihlerini merak ediyor. KPSS başvuru tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Devlet kadrolarında çalışmak isteyen kişilerin başvuracağı sınavın tarihleri daha önce ÖSYM tarafından açıklanmıştı. YKS tarihinin değişmesi sonrası KPSS'nin değişip değişmeyeceği merak edilmişti. Ancak KPSS tarihinde herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir duyuru yapılmadı. ÖSYM tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.