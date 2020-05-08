AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2019-2020 bahar dönemi sınavlarına katılan öğrenciler özellikle şu saatlerde sınav sonuçlarının nasıl sorgulanacağını araştırıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? 2020 Açıköğretim sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Bahar Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı. Sonuçları görmek için "Sınav Sonuçları" butonuna tıklayınız.
HARF NOTLARININ ANLAMLARI NELERDİR?
AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.
FF ise başarısız harf notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.
Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.
AÖF 2020 YILI SINAV TAKVİMİ
AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV TARİHİ: 14-15 ARALIK 2019
AÖF GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAV TARİHİ: 18-19 OCAK 2020
AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TARİHİ: 18-19 NİSAN 2020
AÖF BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI: 13-14 HAZİRAN 2020
YAZ OKULU SINAVI: 23 AĞUSTOS 2020