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    • Eğitim
    • 07.05.2020 16:17
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    • 07.05.2020 16:24
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    Bakan 'tan yaz tatili için önemli açıklama

    Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı , yaz tatili ile ilgili öğrencilerden gelen sorular üzerine bir açıklama daha yaptı. Selçuk, yaz tatili süresince okulların kapalı olacağını hatırlatarak, öğrencilerin tatilini ellerinden almayacaklarını ifade etti.

    Bakan Ziya Selçuk'tan yaz tatili için önemli açıklama

    illi Eğitim Bakanı , yaz tatili süresince Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) açık, 'nin yayında olacağını bildirdi. Selçuk, Instagramdan yaptığı paylaşımda, öğrencilerden "Yaz tatilinde okul var mı?" sorusu alınmaya devam edildiğini belirtti.

    Yaz tatili süresince okulların kapalı olacağını hatırlatan Selçuk, öğrencilerin tatilini ellerinden almayacaklarını ifade etti.

    Selçuk, paylaşımında öğrencilere şöyle seslendi:
    Okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. EBA yine açık, EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?

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