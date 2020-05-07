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    • Eğitim
    • 07.05.2020 15:21
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    • 07.05.2020 15:25
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    AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? giriş ekranı

    Binlerce öğrenci Nisan ayında katıldıkları nın sonuçlarını araştırıyor. Corona virüsle mücadele kapsamında Anadolu Üniversitesi sınavlarını online olarak düzenleme kararı almıştı. Peki online ortamda yapılan AÖF sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? Açık öğretim öğrencileri AÖF vize sınavlarına ne zamana kadar katılabilecek? giriş ekranına nasıl giriş yapılır? İşte AÖF online sınava dair merak edilenler…

    AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF online sınav giriş ekranı

    Corona virüs salgınıyla mücadele eden ülkemizde eğitim konusunda da değişikliklere gidildi. Okullar tatil edilip uzaktan eğitim başlarken, sınavların bazıları ertelenip bazıları ise online olarak yapılıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF İktisat ve İşletme Fakültelerinin Bahar Dönemi Ara Sınavlarını 18 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında "online olarak ve kişiye özel" gerçekleştirmeye devam ediyor, bugün sona erecek. Peki AÖF sınavları ne zaman bitecek? AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

    AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI

    AÖF bahar dönemi vize sıvları 18 Nisan – 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler AÖF sınavları için www.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifreyle giriş yaparak AÖF sınavlarına katılacak.

    AÖF online sınav giriş ekranı için tıklayınız...

    AÖF sınavlarına katılacak olanlar, www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilecek. Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika süre verilecek.

    AÖF SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

    AÖF online sınavları 7 Mayısa kadar sürecek ve sınav sonuçlarının sınavların sonlanmasından itibaren 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor. AÖF vize sonuçlarının mayıs ayı ortasına kadar açıklanacağı tahmin ediliyor. Konuya dair henüz resmi bir açıklama yok, yapıldığında haberimizde de yer alacaktır.
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