AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF online sınav giriş ekranı

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI

AÖF bahar dönemi vize sıvları 18 Nisan – 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler AÖF sınavları için www.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifreyle giriş yaparak AÖF sınavlarına katılacak.

AÖF online sınav giriş ekranı için tıklayınız...

AÖF sınavlarına katılacak olanlar, www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilecek. Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika süre verilecek.