AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF online sınav giriş ekranı

Corona virüs salgınıyla mücadele eden ülkemizde eğitim konusunda da değişikliklere gidildi. Okullar tatil edilip uzaktan eğitim başlarken, sınavların bazıları ertelenip bazıları ise online olarak yapılıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF İktisat ve İşletme Fakültelerinin Bahar Dönemi Ara Sınavlarını 18 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında "online olarak ve kişiye özel" gerçekleştirmeye devam ediyor, bugün sona erecek. Peki AÖF sınavları ne zaman bitecek? AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI
AÖF bahar dönemi vize sıvları 18 Nisan – 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler AÖF sınavları için www.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifreyle giriş yaparak AÖF sınavlarına katılacak.
AÖF online sınav giriş ekranı için tıklayınız...
AÖF sınavlarına katılacak olanlar, www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilecek. Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika süre verilecek.
AÖF SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
AÖF online sınavları 7 Mayısa kadar sürecek ve sınav sonuçlarının sınavların sonlanmasından itibaren 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor. AÖF vize sonuçlarının mayıs ayı ortasına kadar açıklanacağı tahmin ediliyor. Konuya dair henüz resmi bir açıklama yok, yapıldığında haberimizde de yer alacaktır.