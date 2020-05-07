2020 Bursluluk Sınavı PYBS-İOKBS ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı tarihi

2020 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?



Daha önce 25 Nisan 2020'de yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran 2020'ye ertelendi.



BURSLULUK SINAVI KONULARI NELER?



Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bursluluk sınavı ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."