Okullar 1 Haziran’da açılacak mı? LGS ne zaman yapılacak? Bakan açıklaması geldi!

Milyonlarca öğrencinin ve velilerinin gözü kulağı okulların ne zaman açılacağına dair yapılacak açıklamalardaydı. Okulların 1 Haziran'da açılıp açılmayacağına ilişkin iddialar sürerken kesin tarihin ne olduğu her gün araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hem okulların açılması durumu hem de LGS sınavının nasıl yapacağına dair önemli son dakika açıklamalarda bulundu. Veliler ve öğrenciler eğitimlerinin nasıl ilerleyeceğini ve sınavlara ne zaman, nasıl gireceğini haberimizden öğrenebilir.
OKULLAR HANGİ TARİHTE AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: MEB olarak okullar 1 haziran'da açılacak diye bir ifade kullanmadık. Bizim böyle bir ifademiz yok. 1 Haziran'da açıldığında ne şekilde bir planlamamız var gibi senaryoları sıralarken bunun içinde 1 Haziran da vardı.
LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından gereken teknik açıklamaları yaptık. Bu konuda bir video da yayınladık. LGS kaç yıldır yapılıyor denildiğinde, bu yıl farklı bir durum var. Çocuklar kendi okullarında sınavlara girecek. Çocuklarımızın ve velilerimizin işlerini kolaylaştırmak için bu adımı attık. Belgelerin hepsi e-okul'dan alınacak. Hiçbir yerden belge istenilmeyecek. 15 yaş üstündeki çocuklardan kimlik fotoğrafı isteğini de kaldırdık.
"VELİLER OKUL BAHÇESİNDE BEKLEYEMEYECEK"
2 oturumdan yapılacak. 2 oturum arasında 45 dakika süre var. Bu arada çocukların ne yapacağına dair sorular var. Öğretmenlerin nezaretinde çocukların bahçelere sosyal mesafeye uyarak çıkmaları taraftarıyız. Velilerimiz okul bahçelerinin dışında beklemesini isteyeceğiz.
Okulların bahçesinde velilerin hiçbir şekilde beklemesini istemiyoruz. Sosyal mesafe kuralları önemli. Sosyal mesafe şartı, maske, dezenfektan gibi konularda adım attık. İhtiyaç olan malzemeler sınıfta olacak. Rehber öğretmenlerimiz daha aktif bir şekilde rol alacak. Çocuklarımız ve velilerimizin ihtiyaçlarına destek olacaklar.
"ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI YAPILACAK"
Bilim Kurulu'nun önerilerini de dikkate alarak her sınıfta kaç öğrenci olması gerek, planlıyoruz. Dünyaya da bakıyoruz. Senaryoları çalışıyoruz. Çocuklarımız ne şekilde otururlarsa daha sağlıklı olur planları yaptık. Ama Bilim Kurulu ile paylaşıp önerilerini önümüzdeki günlerde alacağız.
Ücretsiz maske dağıtımı yapacağız, ücretsiz dezenfektan gibi hijyen malzemeleri olacak. Sınıfın metrekeresine göre kaç öğrenci uygun olur, Bilim Kurulu ile yapılacak toplantının ardından karar verilecek.