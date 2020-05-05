Okullar 1 Haziran’da açılacak mı? LGS ne zaman yapılacak? Bakan açıklaması geldi!

Milyonlarca öğrencinin ve velilerinin gözü kulağı okulların ne zaman açılacağına dair yapılacak açıklamalardaydı. Okulların 1 Haziran'da açılıp açılmayacağına ilişkin iddialar sürerken kesin tarihin ne olduğu her gün araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hem okulların açılması durumu hem de LGS sınavının nasıl yapacağına dair önemli son dakika açıklamalarda bulundu. Veliler ve öğrenciler eğitimlerinin nasıl ilerleyeceğini ve sınavlara ne zaman, nasıl gireceğini haberimizden öğrenebilir.