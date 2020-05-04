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    • Eğitim
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    • 05.05.2020 00:43
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    Son dakika: 'ten üniversiteye giriş sınavlarıyla ilgili flaş açıklamalar: Baraj puanı 170'e çekildi

    Son dakika haberine göre, , Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiğini bildirdi.

    YÖK açıkladı: Baraj puan düşürüldü
    , Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiğini bildirdi.

    İşte üniversite giriş sınavlarıyla ilgili YÖK'ten yapılan açıklamanın satır başları;

    Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.

    TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldı.

    Üniversite sınavı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır.

    Haberler Eğitim Son dakika: YÖK'ten üniversiteye giriş sınavlarıyla ilgili flaş açıklamalar: Baraj puanı 170'e çekildi
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