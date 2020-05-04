LGS Mayıs ayı örnek soruları 2020! LGS Mayıs ayı soru paketi için tıklayınız!

LGS Mayıs ayı örnek soruları 2020! LGS Mayıs ayı soru paketi yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere 1000 soruluk bir destek paketi sunuldu. Bu paket sayesinde öğrenciler LGS Mayıs ayı örnek sorularını çözebilecek ve sınava hazırlıklarını sürdürecek. Böylelikle bugüne kadar toplam 1516 sorudan oluşan bir destek paketi yayınlanmış oldu. İşte, LGS Mayıs ayı örnek soruları!

LGS MAYI AYI ÖRNEK SORULARI YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılacak öğrencilerin hazırlık sürecine destek olmak için 1000 sorudan oluşan mayıs ayı soru destek paketi yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapalı olduğu dönemde ayda iki kez sunulmaya başladı.