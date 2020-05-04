LGS Mayıs ayı örnek soruları 2020! LGS Mayıs ayı soru paketi için tıklayınız!

LGS Mayıs ayı örnek soruları 2020! LGS Mayıs ayı soru paketi yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere 1000 soruluk bir destek paketi sunuldu. Bu paket sayesinde öğrenciler LGS Mayıs ayı örnek sorularını çözebilecek ve sınava hazırlıklarını sürdürecek. Böylelikle bugüne kadar toplam 1516 sorudan oluşan bir destek paketi yayınlanmış oldu. İşte, LGS Mayıs ayı örnek soruları!
LGS MAYI AYI ÖRNEK SORULARI YAYINLANDI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılacak öğrencilerin hazırlık sürecine destek olmak için 1000 sorudan oluşan mayıs ayı soru destek paketi yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapalı olduğu dönemde ayda iki kez sunulmaya başladı.
Bu süreçte ayrıca 8. sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik LGS Çalışma Soruları destek paketi de hayata geçti. 516 sorudan oluşan ilk destek paketi 16 Nisan'da yayımlanmıştı. 1000 soruluk mayıs ayı çalışma soruları destek paketine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr) erişilebiliyor.
Geçen ay yayımlanan destek paketiyle birlikte 1516 sorudan oluşan destek paketi öğrencilere sunulmuş oldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu süreçte her sınıf ve kademeden tüm öğrencilere destek olmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.
"Sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin içinde bulunulan süreçten etkilenmeden hedeflerine ilerlemeleri için ihtiyaç duydukları destekleri adım adım onlarla buluşturuyoruz." diyen Selçuk, şöyle devam etti:
"Bugüne kadar 1516 sorudan oluşan destek paketini öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunmuş olduk. Bu destek paketleri için Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma Dairesi çalışanları, 81 ilde bulunan ölçme değerlendirme merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz büyük emek veriyorlar. Özelikle bu pakette Adana, Amasya, Aydın, Denizli, Erzurum, Edirne, Kastamonu, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla ve Rize Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki arkadaşlarımız önemli katkı sağladılar."
LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran tarihinde düzenlenecek. LGS kapsamındaki merkezi sınav, 8'inci sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımlarından yapılacak.
Sınav, iki oturum halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Türkiye saatiyle birinci oturum saat 09.30'da ve ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak.
2020 LGS'de sınav, oturumlar, sınav süreleri ve soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı.
Tek değişiklik soruların sorulacağı müfredat ve kazanımlar kısmında oldu. Bu kapsamda sınav, 2019-2020 öğretim yılında 8'inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacak.