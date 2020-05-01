AÖL sınavları ne zaman? 2020 AÖL sınav yerleri belli oldu mu!

Corona virüs salgını her şeyde olduğu gibi eğitim hayatını da olumsuz etkiliyor. Binlerce açık öğretim lisesi de eğitimlerine nasıl devam edeceklerini merak ediyor. Ertelenen 2020 AÖL sınavlarının hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başlayan öğrenciler internette bu sorunun yanıtını sıkça arıyor. AÖL sınav tarihleri ve sınav yerlerine ilişkin bilgileri derledik. Peki açık öğretim lisesine kimler kayıt olabilir?
2020 AÖL SINAVLARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
AÖL sınavları 21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılacakken salgından dolayı Temmuz ayına ertelendi. Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Sınav tarihlerini 04-05 Temmuz 2020 olarak belirledi.
AÖL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Mart ayında yapılması beklenen fakat corona virüsten dolayı Temmuz ayına ertelenen AÖL sınav yerleri de henüz açıklanması. Sınavın yapılacağı tarihe yakın bir zamanda paylaşılacaktır, haberimizde de yer alacaktır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE NASIL KAYIT YAPTIRILABİLİR?
Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Öğrenciler kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Kayıt işlemi tamamlanan öğrenciler Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıf bankamatikler den yâ da bu bankaların mobil uygulamalarından internet bankacılığı ile veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücreti yatırma işlemini gerçekleştirebilirler.