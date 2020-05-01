2020 YKS tarihi: YKS ne zaman yapılacak? YKS tarihi değişti mi, öne mi çekildi?

YKS ne zaman 2020 yılında en çok araştırılan konuların başında geliyor. 2020 YKS tarihi değişti mi? YKS öne mi çekildi? Yaklaşan sınava her gün ders çalışarak hazırlanan öğrenciler ve veliler YKS tarihleri hakkında sorgulama yapıyor. Sınava geri sayım sürerken sınavın daha erken bir tarihe çekilebileceği sosyal medyada gündeme gelmeye başladı. Bu gelişmenin ardından gözler ÖSYM takvimine çevrildi. Peki, 2020 YKS ne zaman? İşte detaylar…

YKS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve eğitimci yazar Turgay Polat, katıldığı canlı yayında yaptığı YÖK Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve YKS tarihinin Haziran ayına geri çekileceğini söyledi.

Polat canlı yayındaki programında YKS tarihi ile ilgili YÖK Başkanı ile görüştüğünü ve LGS tarihi için şu şekilde söyledi:

"Öncelikle size iki tane güzel haber vereyim. Sabah YÖK Başkanıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. YKS, Haziran'ın son haftasına alınıyor. Yüzde yüzde artık bu oldu. Temmuz ve Ağustos'un turizme ayrılması istenmiş. Rakamlar çok iyiye gittiği içinde Haziran ayında bu sınavların rahat yapılabileceği şeklinde bir kanaat oluşmuş. Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda. LGS de büyük bir ihtimalle Haziran'ın üçüncü haftasında yapılacak. Şuanda durum kesin gibi. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı kendisi açıklayacak."