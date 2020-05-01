2020 YKS tarihi: YKS ne zaman yapılacak? YKS tarihi değişti mi, öne mi çekildi?

YKS ne zaman 2020 yılında en çok araştırılan konuların başında geliyor. 2020 YKS tarihi değişti mi? YKS öne mi çekildi? Yaklaşan sınava her gün ders çalışarak hazırlanan öğrenciler ve veliler YKS tarihleri hakkında sorgulama yapıyor. Sınava geri sayım sürerken sınavın daha erken bir tarihe çekilebileceği sosyal medyada gündeme gelmeye başladı. Bu gelişmenin ardından gözler ÖSYM takvimine çevrildi. Peki, 2020 YKS ne zaman? İşte detaylar…
YKS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?
Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve eğitimci yazar Turgay Polat, katıldığı canlı yayında yaptığı YÖK Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve YKS tarihinin Haziran ayına geri çekileceğini söyledi.
Polat canlı yayındaki programında YKS tarihi ile ilgili YÖK Başkanı ile görüştüğünü ve LGS tarihi için şu şekilde söyledi:
"Öncelikle size iki tane güzel haber vereyim. Sabah YÖK Başkanıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. YKS, Haziran'ın son haftasına alınıyor. Yüzde yüzde artık bu oldu. Temmuz ve Ağustos'un turizme ayrılması istenmiş. Rakamlar çok iyiye gittiği içinde Haziran ayında bu sınavların rahat yapılabileceği şeklinde bir kanaat oluşmuş. Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda. LGS de büyük bir ihtimalle Haziran'ın üçüncü haftasında yapılacak. Şuanda durum kesin gibi. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı kendisi açıklayacak."
YENİ AÇIKLAMA GELDİ
Polat sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı ve sözlerinin çarpıtıldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
1- Bir gurup öğrenci ile yaptığım görüşmede öğrencilerin sorusu üzerine yaptığım yorumu montajlayarak verilmesini kınıyorum. Ben " Bugün YÖK başkanı ile görüştüm kendisinin bilgisi yok ama aldığım duyumlara göre YKS' nin öne çekileceğine eminim" diye ifade ettim.
2- Kaldı ki bu ifadeyi benden önce birçok gazete ve eğitim ifade etti. Konuşmamda olağanüstü günlerden geçtiğimizi ve normalleşmesinin daha hızlı olacağını bu yüzden takvimin öne alınacağını ifade ettim.
3- Bu ifadelerim kişiseldir ve benim ifadelerimde. Bunun çarpıtılarak ve montajlanarak öğrencilere sunulmasını kınıyorum ve yapanlar hakkında gerekli işleri yapacağımı kamuoyuna bildirmek istiyorum.
4-Ben 20 yıldır bu alanda çalışan biri olarak her zaman gençlere bir eğitimci olarak bilgilendirme yapma sorumluluğumu yerine getirdim. İki gün önce tüm gazete ve eğitimciler tarafından dillendirilen durumu bende araştırıp yazdım bunun çarpıltılması manidardır. Saygılarımla
Sevgili arkadaşlar, sınava dair kaygılarınızı anlıyorum. Mesajlarınızın iletilmesi hususunda gerekli hassasiyeti göstereceğim. Bu hususta mesajlarınız için teşekkür ederim.
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
2020 Yükseköğretim Kurumu (YÖK), 20-21 Haziran'da yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS), corona virüsü tedbirleri nedeniyle 25-26 Temmuz 2020'ye ertelemişti.