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    • Eğitim
    • 29.04.2020 22:13
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    • 29.04.2020 22:25
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    Son dakika: Bakan Selçuk: Okulları 1 Haziran'da açabiliriz

    Son dakika haberine göre okulların açılacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız." dedi.

    Bakan Selçuk: 1 Haziran'da açabiliriz
    okulların açılacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız." dedi.

    Sınıf geçmeyle ilgili de açıklamada bulunan Bakan Selçuk, "Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla." dedi.

    Ayrıntılar geliyor....
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