Son dakika: Bakan Selçuk: Okulları 1 Haziran'da açabiliriz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların açılacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız." dedi.
Sınıf geçmeyle ilgili de açıklamada bulunan Bakan Selçuk, "Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla." dedi.
Ayrıntılar geliyor....
Sınıf geçmeyle ilgili de açıklamada bulunan Bakan Selçuk, "Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla." dedi.
Ayrıntılar geliyor....