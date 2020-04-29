Sorumlu sınıf geçme nedir? Sınıf geçme nasıl olacak? SMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerin merak ettiği sorulara yanıt verdi. Bakan Selçuk, sınıf geçme sisteminin nasıl olacağına ilişkin önemli bilgiler verdi. Yeni alınan kararlara göre; uzaktan eğitim 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Peki, sınıfta kalma olacak mı? Sınıf geçme nasıl olacak. Bakan Selçuk açıklamasıyla not ortalaması düşük olan öğrencileri rahatlattı.

SINIFTA KALMA OLACAK MI?

Bakan Selçuk "Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesin. Diyelim ki zayıf not varsa sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler. " dedi.