SINAV NASIL YAPILACAK?

28-29 Mart 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılması gereken ancak Covid19 salgını (pandemi) nedeniyle ertelenen bahar yarıyılı ara (vize) sınavlarının, Yüksek öğretim Kurulu (YÖK) ile pandemi planı çerçevesinde yapılan istişareler neticesinde çevrimiçi olarak yapılması kararlaştırılmıştı.

Öğrencilerin anılan tarih aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programının yayımlandığını ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimin daha da önem kazandığı bir döneme girmiş bulunmaktayız. Değişen dünya düzenine adapte olmak için çok önceden gözlemlediğimiz ve gerekli çalışmaları başlatarak uygulamaya koyduğumuz projelerin bugün dönüşünü aldığımızı görmekten oldukça memnunuz" dedi.