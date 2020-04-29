ATA AÖF sınav tarihleri! 2020 ATA AÖF vize sınavları ne zaman? ATA AÖF sınavları nasıl yapılacak? Ülkemizde de etkili olan Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerin sınavları online sistem ile yapılıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınavları da online yapılacak. Peki; ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Sınava girecek binlerce öğrenci ATA AÖF sınav tarihlerini merak ediyor. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre; online sınav saatleri 08:00 – 23:00 arasında olacak. Her bir sınavın süresi 30 dakika olacak. Ara sınavlarının başarı notuna katkısı ise %25 olarak belirlendi.
ATA AÖF SINAV TARİHLERİ!
Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi vize (ara) sınavları 04-15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Çevrimiçi (online) olarak yapılacak sınavlara öğrenciler sabah 08.00'den akşam 20.30'a kadar katılabilecek.
SINAV NASIL YAPILACAK?
28-29 Mart 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılması gereken ancak Covid19 salgını (pandemi) nedeniyle ertelenen bahar yarıyılı ara (vize) sınavlarının, Yüksek öğretim Kurulu (YÖK) ile pandemi planı çerçevesinde yapılan istişareler neticesinde çevrimiçi olarak yapılması kararlaştırılmıştı.
Öğrencilerin anılan tarih aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programının yayımlandığını ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimin daha da önem kazandığı bir döneme girmiş bulunmaktayız. Değişen dünya düzenine adapte olmak için çok önceden gözlemlediğimiz ve gerekli çalışmaları başlatarak uygulamaya koyduğumuz projelerin bugün dönüşünü aldığımızı görmekten oldukça memnunuz" dedi.
Uzaktan eğitim ve açık öğretim modelinde önemli bir tecrübeye sahip olduklarının altını çizen Rektör Çomaklı, pandemi süreci boyunca örgün eğitimde yüzlerce dersi binlerce öğrenciye ulaştırdıklarını, açıköğretimde ise eğitimlere aralıksız devam ettiklerini dile getirerek yakın zamanda yapılması planlanan Açık öğretim Fakültesi vize sınavları hakkında şu bilgileri paylaştı:
"Vize sınavlarımız, 04-15 Mayıs 2020 tarihleri aralığında 08.00-20.30 saatleri arasında online olarak yapılacak. Her bir sınavın süresi 30 dakika olacak. Ara sınavlarının başarı notuna katkısı %25 olacak.
Öğrencilerimizin vize sınavlarına LMS üzerinden erişilebilen online deneme sınavı modülünü kullanarak hazırlık yapmaları büyük önem arz ediyor. Öğrencilerimiz Online deneme sınavlarına https://lms3.ataaof.edu.tr/Account/LoginBefore adresinden erişebilirler. Bu vesileyle vize sınavlarına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."
Harf Notu Ağırlık Katsayısı
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
FF 0,00
G Geçer
Z Devamsız
Mesela; Bir öğrenci Çalışma İlişkileri ve Etik Dersinde Vize'den 100 Final'den 35 alsın! Sistem bu derse giren tüm öğrencilerin hesaplaması sonucunda öğrencinin Vize ve Final yüzdeliği toplanarak elde edilen sayının karşılığını CC olarak belirlemiş. Yani demişki senin Vizenin %80'i ile Final'in %20'sini topladığımda 41 oluyor. Ve sistem olarak hesaplama sonucunda 40-50 arasında notu olanlar CC oluyor.
Bu alınan CC'nin sayısal karlşığı (Yukarıdaki Harf Notu Ağırlık Katsayısı) 2 oluyor. 2 ile o derse ait kredi sayısını çarpıyor. Çalışma İlişkileri ve Etik Dersinin kredisi 3! Tüm dersleri bu şekilde hesapladıktan sonra topluyor. Çıkan sonucu alınan tüm derslerin kredi toplamına bölünüyor ve ortalama bulunuyor.