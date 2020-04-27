TRT EBA TV haftalık ders programı! | 27 Nisan – 1 Mayıs ilkokul, ortaokul, lise haftalık program!

Uzaktan eğitim alan öğrenciler TRT EBA TV üzerinden dersleri takip etmeye devam ediyor. TRT EBA TV ders programı her hafta yenileniyor. 27 Nisan – 1 Mayıs ilkokul, ortaokul, lise haftalık ders programı da öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. MEB tarafından hazırlanan yeni programa göre öğrencilerin bu hafta hangi dersleri göreceği belli oldu. İşte, TRT EBA TV ders programı!
EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI
EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI
EBA TV LİSE DERS PROGRAMI
EBA TV DERS İÇERİKLERİ
TRT-EBA TV'de ilk aşamada temel derslerle yayınlar başladı. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri veriliyor. Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanıyor ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı yer alıyor.
Ortaokul kademesinde Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri yer alıyor. Lisede ise tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler veriliyor.
TRT-EBA FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3
Frekans: 12084 H 13750
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : 3/4
EBA TV DERS TEKRARI İZLEME
Uzaktan Eğitimde EBA TV'den yayınlanan dersleri kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyen öğrencilerin ilk olarak www.eba.gov.tr adresine giriş yapmaları gerekiyor. Karşılarına çıkan ekranda İlkokul, ortaokul ve lise seçeneklerinden kendi eğitim bölümlerini seçerek günlük yayın akışından izlemek istedikleri dersi tekrar izleyebilirler.
BİLGİSAYAR OLMAYANLAR İÇİN EBA TV DERS TEKRARI
Evlerinde bilgisayar veya internet bağlantısı bulunmayan öğrenciler için EBA TV'de tekrar dersleri yayınlanacak. İşte İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri için EBA TV'de yayınlanacak ders tekrar saatleri:
EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14.00 - 19.00.
EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00.
EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 16.00 - 00.00