BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her yıl yüzbinlerce öğrencinin katılım gösterdiği BİLSEM sınav sonuçları merakla bekleniyor. Peki; 2020 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları bugün açıklanır mı? MEB takvimine göre sınav sonuçlarının 22 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyordu. Ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler ise MEB duyurularını yakından takip ediyor. İşte, BİLSEM sonuçlarına ilişkin son bilgiler…
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir duyuru yapılmadı. Bu durumda tarihle ilgili belirsizlik olduğunu söyleyebiliriz.
BİLSEM SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?
Grup tarama testlerinin ertelenmesi nedeniyle BİLSEM sonuç açıklanma tarihinin de ertelenebileceği iddia edilmişti. Şu anda henüz netleşen bir bilgi yok. Ancak konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizde bulabilirsiniz. Normal şartlarda grup tarama testlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların 22 Nisan günü duyurulması bekleniyordu.
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MEB'TEN ERTELEME AÇIKLAMASI
16 Mart 2020 tarihinden itibaren planlanan BİLSEM grup tarama uygulamaları (21-22 Mart, 28-29 Mart, 04-05 Nisan, 11-12 Nisan, 18-19 Nisan) ertelenmiş olup ilerleyen tarihlerde konuyla ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır.'' denildi.
MEB BİLSEM TAKVİMİ
Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 24-30 Nisan 2020 tarihleri arasında alınacak. Grup tarama uygulama sonuçlarına yapılan itirazlar 04-08 Mayıs 2020 tarihleri arasında değerlendirilecek.
İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 11-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında verilecek. Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgeleri 18 Mayıs 2020 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
Bireysel değerlendirmeler 01 Haziran 2020-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler http://meb.gov.tr adresinden 04 Eylül 2020 tarihinde ilan edilecek. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 07-11 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazlar 14-25 Eylül 2020 tarihleri arasında değerlendirilecek. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 07 Eylül 2020-02 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
GRUP TARAMA SINAVI NEDİR?
Grup tarama sınavında öğrencilere sınıf düzeylerine uygun sorular sorulacak. Puanlar öğrencilerin verdikleri doğru cevaplar üzerinden hesaplanacak, yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmeyecek.
Öğrencinin tablet bilgisayar uygulamasına hazırlanması için geliştirilen "BİLSEM 2020 Grup Tarama Sistemi Tanıtım Sürümü" hem Android hem IOS platformlarında 2019 Aralık ayı içinde yayımlandı. Uygulama Google Play ve App Store'dan ücretsiz indirilebiliyor.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI
Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre
belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacak.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.
BİLSEM'E NASIL BAŞVURULUR?
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.