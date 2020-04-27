BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her yıl yüzbinlerce öğrencinin katılım gösterdiği BİLSEM sınav sonuçları merakla bekleniyor. Peki; 2020 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları bugün açıklanır mı? MEB takvimine göre sınav sonuçlarının 22 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyordu. Ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler ise MEB duyurularını yakından takip ediyor. İşte, BİLSEM sonuçlarına ilişkin son bilgiler…

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir duyuru yapılmadı. Bu durumda tarihle ilgili belirsizlik olduğunu söyleyebiliriz.