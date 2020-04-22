BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş! MEB'ten açıklama var mı?

BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sınav sonuç sorgulama ekranı yoğun şekilde araştırılıyor. 2020 MEB BİLSEM sonuçları için nefesler tutuldu. 2020 yılı MEB BİLSEM sonuçları sınava giren öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. BİLSEM sınav sonuçları bugün mü açıklanacak? MEB takvimine göre BİLSEM sınav sonuçlarının 22 Nisan tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak grup tarama sınavlarının ertelenmesi nedeniyle sınav sonuç açıklanma tarihinin ertelenme ihtimali belirmişti. İşte, 2020 BİLSEM sınav sonuçları sorgulama sayfası!

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Daha önce açıklanma tarihi 22 Nisan olarak duyurulan BİLSEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. MEB tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Saat 15:30 itibariyle bir duyuru yok. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

Grup tarama uygulama sonuçları 22 Nisan 2020 tarihinde http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Grup tarama testlerinin ertelenmesi nedeniyle BİLSEM sonuç açıklanma tarihinin de ertelenebileceği iddia edilmişti. Şu anda henüz netleşen bir bilgi yok. Ancak konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizde bulabilirsiniz.