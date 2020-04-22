AÖF online sınav kaç gün sürüyor? AÖF online sınav ne zaman bitecek?

AÖF ÇIKMIŞ SORULAR!

AÖF'de daha önce çıkmış Sınav soruları ve cevapları Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs sisteminden erişime açılmıştı. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak AÖF'de çıkmış soruları görüntüleyebilirsiniz.

AÖF ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Sonuçların Mayıs ayı ortalarında açıklanacağı tahmin ediliyor.

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Anadolu üniversitesi'nden sınavlarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu 20 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz

www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.

Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır