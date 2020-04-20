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    • Eğitim
    • 20.04.2020 21:54
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    • 20.04.2020 21:54
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    ve 'tan öğrenciler için dijital eğitim platformu

    Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu () ve , yeni tip (Kovid-19) salgınından etkilenen öğrenciler için dijital eğitim platformu kurdu.

    UNICEF ve Microsoft'tan dijital eğitim platformu
    Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Öğrenim Pasaportu adlı platformun eğitimlerine evden devam eden öğrencilere yardımcı olmak için tasarlandığını bildirdi

    tarafından yapılan açıklamada, Öğrenim Pasaportu (Learning Passport) adlı platformun eğitimlerine evden devam eden öğrencilere yardımcı olmak için tasarlandığı belirtildi.

    Cambridge Üniversitesinin de yazılım ortağı olduğu platformun, mülteci çocuklara dijital ortamda uzaktan eğitim sağlamak için kurulduğu ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında okulları kapatılan çocuklar ve gençler arasında da hızla yaygınlaştığı kaydedildi.

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